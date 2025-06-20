«Ливерпуль» покупает Керкеза за £ 40 млн, контракт рассчитан на пять лет — The Athletic

«Ливерпуль» достиг соглашения с «Борнмутом» о переходе 21-летнего левого защитника Милоша Керкеза. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

По информации источника, мерсисайдцы заплатят за венгерского футболиста £ 40 млн (€ 46,8 млн). Сделка находится на стадии оформления. Ожидается, что Керкез пройдёт медицинское обследование на следующей неделе, после чего подпишет с «Ливерпулем» контракт, рассчитанный на пять лет.

В минувшем сезоне Керкез принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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