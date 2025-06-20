Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Газинский высказался о будущем после ухода из «Краснодара»

Юрий Газинский высказался о будущем после ухода из «Краснодара»
Комментарии

Полузащитник Юрий Газинский, покинувший «Краснодар» после победы в Российской Премьер-Лиге — 2024/2025, рассказал, что ещё не принял решения о продолжении футбольной карьеры.

«Я пока в творческом отпуске. Тут вопрос не в клубе, а хочу ли я продолжать карьеру. Вот и всё. Пока ещё не определился — пока в отпуске», — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне Юрий Газинский провёл 13 минут в трёх матчах за «Краснодар» в РПЛ. В активе 35-летнего хавбека один забитый мяч. Его контракт с «быками» истекает 30 июня. В «Краснодар» Газинский вернулся летом 2024 года.

Материалы по теме
«Краснодар» проворачивает ещё два трансфера! Чемпион берёт двух россиян из Первой лиги
«Краснодар» проворачивает ещё два трансфера! Чемпион берёт двух россиян из Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android