Чанов — о Челестини: когда в ЦСКА приходил Николич, тоже было много сомнений

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал новость о назначении швейцарского специалиста Фабио Челестини на пост главного тренера клуба.

«Что касается назначения Челестини в ЦСКА, руководители всё сами прекрасно знают. Когда Николич приходил, и на его счёт тоже было много сомнений. Когда он неожиданно ушёл, народ загоревал. Посмотрим, что будет с командой при Челестини. Единственный минус в том, что у него будет мало времени для подготовки команды и футболистов. У Николича было то же самое — он не успел воплотить в реальность свои мысли в первой части сезона. Нужно, чтобы команда не просто играла, а показывала результат», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.