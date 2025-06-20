«Вулверхэмптон» объявил о переходе Фера Лопеса из «Сельты»

Английский «Вулверхэмптон» объявил о трансфере 21-летнего полузащитника Фера Лопеса из испанской «Сельты». Футболист подписал пятилетний контракт с «волками». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 23 млн.

«Это потрясающая возможность для моей карьеры играть в АПЛ, и я очень счастлив. Витор Перейра (главный тренер. — Прим. «Чемпионата») сказал, что, по его мнению, я хорошо вписываюсь в состав, а когда это такой клуб, то думать особо не о чем. Команда стала играть очень хорошо, когда пришёл Витор, и я думаю, он отличный специалист, поэтому я очень рад быть с ним.

Занять седьмое место в Ла Лиге было потрясающе, ещё и в мой прорывной год. Не могу описать это словами, потому что это было всё, о чём я мечтал. Я играл на «Бернабеу» дважды, с «Барселоной» и «Атлетико» — там была лучшая атмосфера в Испании, и теперь я хочу сделать то же самое, но в Англии», — приводит слова Лопеса официальный сайт клуба.