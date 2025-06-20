Англоязычный аккаунт «Зенита» обратился к «Барселоне» после доната на трансфер Уильямса

Англоязычный аккаунт санкт-петербургского «Зенита» обратился к каталонской «Барселоне» после пожертвования в TikTok. Напомним, ранее сине-бело-голубые отправили чемпионам Испании донат в размере около € 10 на трансфер вингера Нико Уильямса из «Атлетика» из Бильбао.

«Вы подарили нам Малкома, мы так рады помочь!» — написала пресс-служба команды в англоязычном аккаунте «Зенита» в соцсети X в ответ на публикацию испанского аккаунта, посвящённого «Барселоне», с новостью о пожертвовании.

Бразилец Малком перебрался из «Барселоны» в «Зенит» в августе 2019 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 41,5 млн. С лета 2023 года Малком выступает за клуб «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии.