Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чанов: самое главное, что в ЦСКА Пьянич передал опыт Кисляку

Чанов: самое главное, что в ЦСКА Пьянич передал опыт Кисляку
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможном уходе из московского клуба боснийца Миралема Пьянича после завершения сезона.

«Действительно, Пьянич приходил в ЦСКА из-за Николича. В начале он выглядел не очень, но потом набрал физические кондиции, хотя на весь матч его не хватало. Миралем — большой мастер, который обладает хорошей передачей. Он также помогал партнёрам по команде в тактическом плане. Самое главное, что Пьянич передал опыт Кисляку, который стал ключевым футболистом ЦСКА. В команде обязательно должны быть «дядьки», чтобы давать подсказ молодым», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Миралем Пьянич перебрался в ЦСКА в сентябре 2024 года в статусе свободного агента. За сезон-2024/2025 экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России, в которых отметился тремя результативными передачами. Его контракт с армейцами подходит к концу 30 июня 2025 года.

Материалы по теме
Новый тренер ЦСКА — автор аномального чемпионства в Швейцарии! Кто такой Фабио Челестини
Новый тренер ЦСКА — автор аномального чемпионства в Швейцарии! Кто такой Фабио Челестини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android