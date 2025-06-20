Чанов: самое главное, что в ЦСКА Пьянич передал опыт Кисляку

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможном уходе из московского клуба боснийца Миралема Пьянича после завершения сезона.

«Действительно, Пьянич приходил в ЦСКА из-за Николича. В начале он выглядел не очень, но потом набрал физические кондиции, хотя на весь матч его не хватало. Миралем — большой мастер, который обладает хорошей передачей. Он также помогал партнёрам по команде в тактическом плане. Самое главное, что Пьянич передал опыт Кисляку, который стал ключевым футболистом ЦСКА. В команде обязательно должны быть «дядьки», чтобы давать подсказ молодым», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Миралем Пьянич перебрался в ЦСКА в сентябре 2024 года в статусе свободного агента. За сезон-2024/2025 экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России, в которых отметился тремя результативными передачами. Его контракт с армейцами подходит к концу 30 июня 2025 года.