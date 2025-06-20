В ЦСКА высказались о назначении Челестини в качестве нового тренера команды

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев рассказал о выборе Фабио Челестини в качестве нового главного тренера красно-синих.

«Выбор главного тренера — это всегда очень важное и непростое решение. Тем более футбольной общественности известны сжатые сроки, в которых мы оказались. И мы рады, что нам удалось практически с ходу познакомиться с Фабио Челестини и провести конструктивные переговоры, основанные как на нашем желании пригласить Фабио в клуб, так и на его серьёзной мотивации.

Мы понимаем сложности, которые могут возникнуть с адаптацией, однако в этом вопросе у Фабио есть исключительное преимущество — знание пяти языков. Он не просто полиглот, но и человек, который жил и работал в разных странах и культурах. Общение с Фабио убедило нас, что его менталитет и харизма, знание языков и, безусловно, актуальный чемпионский опыт точно помогут ему в кратчайшие сроки стать настоящим лидером для команды.

Конечно, «золотой» дубль Фабио в минувшем сезоне — это важное сообщение для наших болельщиков и команды. Свою предыдущую команду Фабио подхватил в критически непростой для неё момент и привёл к успеху впервые за восемь лет. Стремление побеждать — то, что нас очень быстро связало. Мы рады представить нового главного тренера до начала сборов и приступить к работе в запланированном для команды графике. Желаем Фабио успехов и сделаем всё для поддержки нового тренерского штаба», — приводит слова Бабаева пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: