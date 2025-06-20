«Ливерпуль» хочет купить защитника сборной Англии на замену Куансе — источник

«Ливерпуль» намерен сделать предложение по 24-летнему центральному защитнику «Кристал Пэлас» Марку Гехи после того, как получит деньги от продажи Джарелла Куансы в «Байер». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, леверкузенский клуб заплатит мерсисайдцам £ 30 млн за Куансу. Не называется точная сумма, за которую «Кристал Пэлас» готов продать Гехи, однако минувшей зимой «орлы» отклонили предложение «Тоттенхэма» в размере £ 55+15 млн.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Гехи с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

За взрослую сборную Англии Гехи сыграл 23 встречи во всех турнирах.

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