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Таранов: Челестини — тренер европейского уровня, интересно посмотреть на ЦСКА

Таранов: Челестини — тренер европейского уровня, интересно посмотреть на ЦСКА
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов прокомментировал новость о назначении швейцарского специалиста Фабио Челестини на пост главного тренера клуба.

«Не возьмусь оценивать назначение Челестини в ЦСКА, потому что совершенно не знаю его карьеры. Только из СМИ узнал, что он с «Базелем» стал чемпионом и взял Кубок страны. Будет интересно посмотреть на ЦСКА под руководством Челестини, ведь это тренер европейского уровня. Нужно также понимать, изменились ли цели клуба после ухода Николича», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Предыдущим клубом 49-летнего Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023 по 2025 год. С «Базелем» Челестини стал чемпионом Швейцарии (2024/2025) и обладателем Кубка страны (2024/2025). Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.

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