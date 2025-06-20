Дженнаро Гаттузо и Вальтер Маццарри дали согласие возглавить ЦСКА, но клуб отказался

Во время поиска нового тренера руководство ЦСКА общалось с Дженнаро Гаттузо и Вальтером Маццарри. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Оба тренера согласились возглавить ЦСКА, но клуб решил отказаться от обоих вариантов по причине того, что руководство искало тренера с актуальными победными результатами.

Сегодня, 20 июня, красно-синие объявили о назначении швейцарского специалиста Фабио Челестини на пост главного тренера команды. Контракт с Челестини рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон. Предыдущим клубом 49-летнего Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023 по 2025 год.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: