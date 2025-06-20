ЦСКА презентовал Челестини, опубликовав видео переписки с ChatGPT о новом тренере

Московский ЦСКА презентовал нового главного тренера команды Фабио Челестини, опубликовав видео с перепиской с искусственным интеллектом. Согласно сюжёту ролика, чат-бот ChatGPT просят помочь с поиском нового специалиста и спрашивают имена потенциальных кандидатов.

Среди прочих, ChatGPT советует таких специалистов, как Юрген Клопп, Александр Мостовой, Зинедин Зидан и Сергей Ташуев. Кандидатуру Челестини искусственный интеллект предлагает после сообщения с критериями, включающими в себя победный опыт, лидерские качества и приверженность красно-синим цветам.

Предыдущим клубом 49-летнего Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023 по 2025 год. С «Базелем» Челестини стал чемпионом Швейцарии (2024/2025) и обладателем Кубка страны (2024/2025). Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.