Стали известны новые подробности о состоянии Килиана Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе постепенно идёт на поправку после того, как он был госпитализирован с острым гастроэнтеритом. Об этом сообщает журналист Аранха Родригес в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, французский футболист начал заниматься аэробикой в отеле.

В четверг, 19 июня, «Королевский клуб» проинформировал о госпитализации Мбаппе. СМИ сообщали, что нападающему стало плохо в преддверии матча клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1). Подчёркивалось, что футболист питался только фруктами и пил воду. Также его изолировали от остальной команды.

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ: