Андрей Аршавин рассказал о сроке своего нового контракта с «Зенитом»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин продлил контракт с клубом из Санкт-Петербурга, а также рассказал о сроке действия нового соглашения.

— Изменилось ли что-то в вашей работе после продления соглашения с клубом?

— Только срок увеличился. Теперь контракт на два года, — приводит слова Аршавина ТАСС.

Бывший нападающий выступал за взрослую команду «Зенита» с 2000 по 2009 год и с 2012 по 2015 год. За этот период он принял участие в 376 матчах во всех турнирах, в которых отметился 80 голами и 108 результативными передачами. Вместе с сине-бело-голубыми Аршавин трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок УЕФА.