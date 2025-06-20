Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин рассказал о сроке своего нового контракта с «Зенитом»

Андрей Аршавин рассказал о сроке своего нового контракта с «Зенитом»
Комментарии

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин продлил контракт с клубом из Санкт-Петербурга, а также рассказал о сроке действия нового соглашения.

— Изменилось ли что-то в вашей работе после продления соглашения с клубом?
— Только срок увеличился. Теперь контракт на два года, — приводит слова Аршавина ТАСС.

Бывший нападающий выступал за взрослую команду «Зенита» с 2000 по 2009 год и с 2012 по 2015 год. За этот период он принял участие в 376 матчах во всех турнирах, в которых отметился 80 голами и 108 результативными передачами. Вместе с сине-бело-голубыми Аршавин трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок УЕФА.

Материалы по теме
Оздоев: в ЛЧ ни у «Зенита», ни у любого другого клуба топ-5 РПЛ не было бы шансов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android