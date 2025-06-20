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«Манчестер Юнайтед» определился с заменой для Онана, интересующего «Монако» — Ди Марцио

«Манчестер Юнайтед» определился с заменой для Онана, интересующего «Монако» — Ди Марцио
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«Монако» проявляет интерес к вратарю «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, монегаски уже контактировали с «красными дьяволами» относительно камерунского футболиста.

В случае продажи Онана манкунианцы могут приобрести 24-летнего голкипера «Аталанты» Марко Карнезекки. «Манчестер Юнайтед» провёл беседу с агентом итальянского игрока, но на текущий момент не связывался с клубом из Бергамо. Подчёркивается, что «Аталанта» не хочет отпускать Карнезекки и сделает это только в случае солидного предложения.

В минувшем сезоне Карнезекки принял участие в 44 матчах во всех турнирах, 18 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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