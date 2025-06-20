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Тарханов предположил, что ЦСКА может выкупить Гуарирапу после прихода Челестини

Тарханов предположил, что ЦСКА может выкупить Гуарирапу после прихода Челестини
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Бывший президент московского ЦСКА Александр Тарханов высказался о возможном возвращении в столичный клуб форварда Сауля Гуарирапы после назначения на пост главного тренера швейцарца Фабио Челестини. О приходе в ЦСКА бывшего тренера «Базеля» пресс-служба красно-синих объявила сегодня, 20 июня.

«Мне всегда нравился Гуарирапа — и в ЦСКА, и в «Сочи». Я не могу сказать, почему армейцы его не выкупили. Возможно, Челестини примет другое решение, и ЦСКА постарается купить Гуарирапу. Сауль — мощный футболист с хорошей скоростью. Поначалу в ЦСКА его выпускали на замену, но он всегда создавал моменты. Он молодой парень, поэтому часто спешил, чрезмерно старался, и получалось хуже. Но потом он адаптировался и помог ЦСКА завоевать бронзу и Кубок России», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сауль Гуарирапа провёл прошлый сезон в ЦСКА на правах аренды из «Сочи», который годом ранее вылетел из Российской Премьер-Лиги в Мелбет Первую лигу, а по итогам сезона-2024/2025 вернулся обратно. В четверг, 19 июня, было объявлено, что венесуэльский форвард покинул ЦСКА и вернулся в состав «горожан».

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