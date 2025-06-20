ЦСКА общался со Спаллетти, Моттой, Фариоли, Бенту и Консейсау перед назначением Челестини

ЦСКА обращался к Лучано Спаллетти перед назначением Фабио Челестини, но итальянец отказался сразу. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Также общение, по нашим данным, велось с Тьаго Моттой (экс-«Ювентус»), Франческо Фариоли (экс-«Аякс»), Витором Бруну (экс-«Порту»), Паулу Бенту (экс сборная Португалии), Сержиу Консейсау (экс-«Милан») и другими специалистами.

Сегодня, 20 июня, красно-синие объявили о назначении швейцарского специалиста Фабио Челестини на пост главного тренера команды. Контракт с Челестини рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон. Предыдущим клубом 49-летнего Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023 по 2025 год.

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