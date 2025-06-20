«Фламенго» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча клубного ЧМ начнётся в 21:00

Сегодня, 20 июня, состоится матч 2-го тура группы D клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Фламенго» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре «Челси» победил «Лос-Анджелес» со счётом 2:0.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Самые большие стадионы мира: