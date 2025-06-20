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Фламенго — Челси: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ по футболу 2025 начнётся в 21:00

«Фламенго» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча клубного ЧМ начнётся в 21:00
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Сегодня, 20 июня, состоится матч 2-го тура группы D клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Фламенго» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре «Челси» победил «Лос-Анджелес» со счётом 2:0.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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