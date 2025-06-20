Новый голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия назвал свои сильные стороны

Новый голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия прокомментировал свой переход в стан сине-гранатовых, а также перечислил свои сильные стороны.

«Я очень счастлив. Я действительно с нетерпением ждал этого дня, и он наконец настал. Моя цель — продолжать расти как вратарь и много побеждать, добиваться больших успехов с командой. Вот почему я пришёл сюда. Это очень захватывающий проект с отличной командой и очень молодыми игроками, которых я уже знаю. С нетерпением жду начала работы и работы с ними.

Мои сильные стороны? Я считаю себя смелым вратарём, быстрым, с рефлексами, и тем, кто пытается внести свой вклад в игре в воздухе», — приводит слова Гарсии Mundo Deportivo.

В завершившемся сезоне-2024/2025 чемпионата Испании 24-летний Жоан Гарсия провёл 38 матчей за «Эспаньол». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.