PFA опубликовала список из шести претендентов на звание игрока сезона в АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) представила кандидатов на звание лучшего игрока сезона в стране. В шестёрку лучших вошли два игрока «Ливерпуля» Мохамед Салах и Алексис Мак Аллистер, а также полузащитники Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал») и форвард «Ньюкасла» Александер Исак.

Победитель определится по итогам голосования среди футболистов.

Чемпионом английской Премьер-лиги по итогам сезона-2024/2025 стал «Ливерпуль», набравший 84 очка в 38 матчах. Второе место с 74 очками занял «Арсенал». Лучшим бомбардиром турнира стал Мохамед Салах, у которого 29 голов.