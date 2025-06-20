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PFA опубликовала список из шести претендентов на звание игрока сезона в АПЛ

PFA опубликовала список из шести претендентов на звание игрока сезона в АПЛ
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Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) представила кандидатов на звание лучшего игрока сезона в стране. В шестёрку лучших вошли два игрока «Ливерпуля» Мохамед Салах и Алексис Мак Аллистер, а также полузащитники Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал») и форвард «Ньюкасла» Александер Исак.

Победитель определится по итогам голосования среди футболистов.

Чемпионом английской Премьер-лиги по итогам сезона-2024/2025 стал «Ливерпуль», набравший 84 очка в 38 матчах. Второе место с 74 очками занял «Арсенал». Лучшим бомбардиром турнира стал Мохамед Салах, у которого 29 голов.

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