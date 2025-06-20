Комментатор Okko Артём Борисов назвал матч «Атлетико» с «Сиэтлом» лучшим на КЧМ-2025

Комментатор Okko Артём Борисов поделился мнением о прошедшем матче 2-го тура клубного чемпионата мира, в котором встречались испанский «Атлетико» и американский «Сиэтл». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» и закончилась победой мадридского клуба со счётом 3:1.

«Может, это вообще пока лучший матч турнира. Тем интереснее, что ни «Сиэтл», ни «Атлетико» на нём ничего не заработали. «Сиэтл» — самый весёлый из аутсайдеров, он никуда не выйдет, но мы запомним. Такая типично американская история про команду, которая играет смело, потому что не понимает, что это смелость — она думает, что это физкультура. А «Атлетико» влип в историю с «ПСЖ» и «Ботафого», и очень жаль, потому что нет такого матча плей-офф, который не украсил бы «Атлетико». Боже ты мой, как не хватает Гризманна. Где он?» — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».