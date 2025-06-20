Стало известно, с кем начнёт сезон РПЛ «Зенит», в первых 5 турах — 2 команды из Москвы

Российская Премьер-Лига представила полный календарь матчей в сезоне-2025/2026. Санкт-петербургский «Зенит» в 1-м туре нового розыгрыша примет на своём поле «Ростов» (18-21 июля). Первым выездным матчем станет поездка в Казань на игру 2-го тура с «Рубином» (25-28 июля).

В 3-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют в родных стенах с московским ЦСКА (1-4 августа). В 4-м туре подопечные Сергея Семака встретятся на выезде с «Ахматом» (8-11 августа). В 5-м туре в Москве «Зенит» сыграет со столичным «Спартаком» (15-18 августа).

«Зенит» является серебряным призёром РПЛ-2024/2025. В минувшем чемпионате санкт-петербургский клуб занял второе место с 66 очками в 30 матчах и отставанием от победившего «Краснодара» в одно очко.