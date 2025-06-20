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Стало известно, с кем сыграет «Краснодар» в 1-м туре нового сезона РПЛ

Стало известно, с кем сыграет «Краснодар» в 1-м туре нового сезона РПЛ
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Российская Премьер-Лига представила полный календарь матчей в сезоне-2025/2026. С ним можно ознакомиться на официальном сайте соревнования.

Победитель прошлого сезона чемпионата России «Краснодар» в 1-м туре на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород». Встречи стартового тура пройдут с 18 по 21 июля.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «Краснодар» взял чемпионат России, заработав 67 очков. На втором месте финишировал «Зенит» с 66 очками, тройку призёров замкнул ЦСКА с 59 очками. В Суперкубке России — 2025 «быки» сразятся с армейцами, победившими в Фонбет Кубке России. Игра пройдёт в Казани 12 июня.

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