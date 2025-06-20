ЦСКА под руководством Челестини проведёт первый матч РПЛ с «Торпедо»

Московский ЦСКА в предстоящем сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги стартует выездной игрой со столичным «Торпедо». Она состоится в период с 18 по 21 июля 2025 года, точная дата будет указана лигой позднее.

В минувшем сезоне ЦСКА занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 59 очков за 30 туров. Москвичи отстали от чемпиона «Краснодара» на восемь очков. Командой в предыдущей кампании руководил Марко Николич, который привёл ЦСКА к победе в Фонбет Кубке России. По окончании сезона серб выкупил свой контракт и стал тренером афинского АЕКа.

Новым главным тренером ЦСКА стал Фабио Челестини, ранее тренировавший швейцарский «Базель».