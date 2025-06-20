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1-й тур нового сезона РПЛ пройдёт с 18 по 21 июля

1-й тур нового сезона РПЛ пройдёт с 18 по 21 июля
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Российская Премьер-Лига представила полный календарь матчей в сезоне-2025/2026. С ним можно ознакомиться на официальном сайте соревнования. 1-й тур нового сезона состоится с 18 по 21 июля.

Полное расписание 1-го тура РПЛ сезона-2025/2026:

«Зенит» – «Ростов»;
«Спартак» – «Динамо» Махачкала;
«Динамо» Москва – «Балтика»;
«Локомотив» – «Сочи»;
«Ахмат» – «Рубин»;
«Торпедо» – ЦСКА;
«Пари НН» – «Краснодар»;
«Акрон» – «Крылья Советов».

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги первое место занял «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков в 30 турах. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», заработавший 66 очков. Тройку лидеров замкнул московский ЦСКА с 59 очками после 30 туров.

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