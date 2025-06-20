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Стал известен соперник «Спартака» в 1-м туре РПЛ сезона-2025/2026

Стал известен соперник «Спартака» в 1-м туре РПЛ сезона-2025/2026
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Московский «Спартак» встретится с махачкалинским «Динамо» в 1-м туре грядущего сезона Российской Премьер-Лиги. Этот тур будет сыгран 18-21 июля.

По итогам минувшего сезона чемпионата России красно-белые набрали 57 очков и заняли четвёртое место. В свою очередь, махачкалинское «Динамо» заработало 29 очков и расположилось на 11-й строчке.

В первом круге Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге махачкалинский клуб одержал победу со счётом 2:1.

По итогам минувшего сезона РПЛ первое место занял «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков в 30 турах. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», заработавший 66 очков. Тройку лидеров замкнул московский ЦСКА с 59 очками после 30 туров.

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Как появился «Спартак»:

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