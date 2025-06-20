Комментатор Okko Владислав Прусов — о поражении «ПСЖ»: на один матч вернулись в прошлое

Спортивный комментатор Владислав Прусов высказался о поражении «ПСЖ» от «Ботафого» (0:1) в рамках клубного чемпионата мира.

«ПСЖ» на один матч вернулся в прошлое. Скучнейшее стерильное владение плюс минимум конкретики у чужих ворот — именно за это Луиса Энрике критиковали в первой части прошлого сезона. Вдобавок «ПСЖ» абсолютно не хватило эмоционального заряда на этот матч.

Если «Ботафого» триумфально отмечал каждый успешный перехват или пас, то у парижан за эмоции отвечал только Хвича. Можно было бы сделать скидку на то, что Энрике провёл ротацию, но зачем? Давайте лучше похвалим «Ботафого», который идеально сыграл в обороне. Главным стал Александер Барбоса, блокировавший удары в том числе и пахом (в тот момент ни один мускул на его лице не шевельнулся). Потрясающе проявил себя Игор Жезус, которому понадобился всего один полумомент. Будущий нападающий «Ноттингем Форест» просто протаранил Бералдо и Пачо. А Аллан вспомнил, как он играл в «Наполи» Сарри, и зацементировал центр поля.

«Ботафого» очень нужна была победа над «ПСЖ» — и это видно по реакции после финального свистка. Пускай и в одном матче, но обладатель Кубка Либертадорес показал, что он ничем не хуже победителя Лиги чемпионов. К слову, латиноамериканские команды по-прежнему идут без поражений на клубном чемпионате мира», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».