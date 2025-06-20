«Динамо» Валерия Карпина в 1-м туре РПЛ сыграет дома с «Балтикой»

Московское «Динамо», которым в новом сезоне будет руководить главный тренер сборной России Валерий Карпин, начнёт кампанию Российской Премьер-Лиги с матчем с вернувшейся в элиту калининградской «Балтикой». Встреча состоится в период с 18 по 21 июля 2025 года, точную дату РПЛ назовёт позднее.

В минувшем сезоне «Динамо», которое тренировал Марцел Личка (несколько встреч — Ролан Гусев) заняло пятую строчку в турнирной таблице, набрав 56 очков. Выше расположился «Спартак», у которого на очко больше.

Калининградская «Балтика» выиграла Мелбет Первую лигу и вернулась в РПЛ спустя один сезон. Команду тренирует Андрей Талалаев.