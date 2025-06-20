Стала известна дата окончания сезона-2025/2026 РПЛ

Российская Премьер-Лига представила полный календарь матчей в сезоне-2025/2026. С ним можно ознакомиться на официальном сайте соревнования. Последний тур нового сезона состоится 17 мая 2026 года.
Полное расписание 30-го тура РПЛ сезона-2025/2026:
«Ростов» – «Зенит»;
«Краснодар» – «Торпедо»;
«Крылья Советов» – «Акрон»;
ЦСКА – «Локомотив»;
«Рубин» – «Пари НН»;
«Балтика» – «Динамо» Москва;
«Динамо» Махачкала – «Спартак»;
«Сочи» – «Ахмат».
По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги первое место занял «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков в 30 турах. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», заработавший 66 очков. Тройку лидеров замкнул московский ЦСКА с 59 очками после 30 туров.