Стала известна дата окончания сезона-2025/2026 РПЛ

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Российская Премьер-Лига представила полный календарь матчей в сезоне-2025/2026. С ним можно ознакомиться на официальном сайте соревнования. Последний тур нового сезона состоится 17 мая 2026 года.

Полное расписание 30-го тура РПЛ сезона-2025/2026:

«Ростов» – «Зенит»;

«Краснодар» – «Торпедо»;

«Крылья Советов» – «Акрон»;

ЦСКА – «Локомотив»;

«Рубин» – «Пари НН»;

«Балтика» – «Динамо» Москва;

«Динамо» Махачкала – «Спартак»;

«Сочи» – «Ахмат».

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги первое место занял «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков в 30 турах. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», заработавший 66 очков. Тройку лидеров замкнул московский ЦСКА с 59 очками после 30 туров.