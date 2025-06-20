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Кирилл Набабкин: уход Николича из ЦСКА — странная ситуация, но я на него не обижен

Кирилл Набабкин: уход Николича из ЦСКА — странная ситуация, но я на него не обижен
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Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался об уходе из московского клуба сербского специалиста Марко Николича. Сегодня, 20 июня, пресс-служба армейцев объявила, что его место займёт швейцарец Фабио Челестини.

«Уход Николича из ЦСКА — немного странная ситуация. Но нужно быть внутри команды, чтобы понимать точные причины, я уже болельщик. А как болельщик я на него не обижен», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Марко Николич возглавлял ЦСКА с лета 2024 года. Под его руководством команда одержала победу в Фонбет Кубке России — 2024/2025 и завоевала бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.

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