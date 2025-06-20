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Стало известно, когда «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Динамо» и «Локо» в новом сезоне РПЛ

Стало известно, когда «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Динамо» и «Локо» в новом сезоне РПЛ
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«Спартак» сыграет с ЦСКА в 11-м туре грядущего сезона Российской Премьер-Лиги, который состоится 3-5 октября, а также в 16-м туре (21-24 ноября).

Красно-белые встретятся с московским «Динамо» в 8-м туре соревнования, который пройдёт 12-15 сентября, и в 18-м туре (5-8 декабря).

Впервые в чемпионате России сезона-2025/2026 команда Деяна Станковича сыграет с «Локомотивом» в 4-м туре (8-11 августа), вторая встреча состоится в 23-м туре соревнования (3-6 апреля).

По итогам минувшего сезона чемпионата России красно-белые набрали 57 очков и заняли четвёртое место, ЦСКА (59) — третье, «Динамо» (56) — пятое, «Локомотив» (53) — шестое.

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Как появился «Спартак»:

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