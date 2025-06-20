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Определились даты матчей «Зенит» — «Спартак» в сезоне-2025/2026 РПЛ

Определились даты матчей «Зенит» — «Спартак» в сезоне-2025/2026 РПЛ
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Российская Премьер-Лига представила полный календарь матчей в сезоне-2025/2026. Санкт-петербургский «Зенит» встретится с московским «Спартаком» в 5-м туре. Игра пройдёт в Москве 15-18 августа. Матч второго круга состоится в Санкт-Петербурге в 21-м туре. Встреча запланирована на 13-16 марта 2026 года.

«Зенит» является серебряным призёром РПЛ-2024/2025. В минувшем чемпионате санкт-петербургский клуб занял второе место с 66 очками в 30 матчах и отставанием от победившего «Краснодара» в одно очко.

Московский «Спартак» расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги — 2024/2025. Подопечные Станковича набрали 57 очков.

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