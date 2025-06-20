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«Ахмат» объявил о переходе Эгаша Касинтуры

«Ахмат» объявил о переходе Эгаша Касинтуры
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Ангольский нападающий Эгаш Касинтура перешёл в «Ахмат» из махачкалинского «Динамо». Футболист подписал трёхлетний контракт с командой из Чеченской Республики.

«Приветствуем Эгаша в нашем дружном коллективе и желаем удачи!» — говорится в заявлении пресс-службы «Ахмата» в телеграм-канале.

В России футболист проживает с 2015 года. Ранее Касинутра выступал за мини-футбольный клуб из Сыктывкара. В 2021 году перешёл в ФК «Уфа», дебютировав в РПЛ летом того же года. Последние два сезона Эгаш находился в составе махачкалинского «Динамо». За клуб из Дагестана футболист провёл в общей сложности 65 матчей и забил девять голов.

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