«Динамо» Мх объявило о переходе Абакара Гаджиева в «Ахмат»

Махачкалинское «Динамо» официально объявило об уходе 21-летнего нападающего Абакара Гаджиева в грозненский «Ахмат». Контракт футболиста с клубом из Чеченской Республики рассчитан на четыре года.

«Благодарим Абакара за вклад в успехи клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

Абакар Гаджиев – воспитанник дагестанского футбола, выпускник местного филиала академии московского «Динамо». Начинал карьеру в 2021 году в ФК «Махачкала», на базе которого в 2021 году было возрождено махачкалинское «Динамо». По итогам сезона-2021/2022 Гаджиев был признан лучшим молодым игроком группы 1 Второй лиги. В том сезоне 17-летний на тот момент форвард забил 16 мячей и стал лучшим бомбардиром команды

За четыре сезона в махачкалинском клубе Гаджиев сыграл 104 официальные встречи, забил 21 гол. Он прошёл с «Динамо» весь путь от Второй лиги до РПЛ.