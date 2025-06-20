Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх объявило о переходе Абакара Гаджиева в «Ахмат»

«Динамо» Мх объявило о переходе Абакара Гаджиева в «Ахмат»
Аудио-версия:
Комментарии

Махачкалинское «Динамо» официально объявило об уходе 21-летнего нападающего Абакара Гаджиева в грозненский «Ахмат». Контракт футболиста с клубом из Чеченской Республики рассчитан на четыре года.

«Благодарим Абакара за вклад в успехи клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

Абакар Гаджиев – воспитанник дагестанского футбола, выпускник местного филиала академии московского «Динамо». Начинал карьеру в 2021 году в ФК «Махачкала», на базе которого в 2021 году было возрождено махачкалинское «Динамо». По итогам сезона-2021/2022 Гаджиев был признан лучшим молодым игроком группы 1 Второй лиги. В том сезоне 17-летний на тот момент форвард забил 16 мячей и стал лучшим бомбардиром команды

За четыре сезона в махачкалинском клубе Гаджиев сыграл 104 официальные встречи, забил 21 гол. Он прошёл с «Динамо» весь путь от Второй лиги до РПЛ.

Материалы по теме
Официально
«Ахмат» объявил о переходе Эгаша Касинтуры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android