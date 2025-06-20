Стало известно, когда «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Динамо» и «Краснодаром» в новом сезоне РПЛ

Российская Премьер-Лига представила полный календарь матчей в сезоне-2025/2026. Санкт-петербургский «Зенит» встретится с московским ЦСКА в 3-м туре (дома — 1-4 августа) и в 28-м туре (в гостях — 1-4 мая).

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится в 9-м туре (19-22 сентября). Ответная игра пройдёт в Санкт-Петербурге в 24-м туре (10-13 апреля). Игры подопечных Сергея Семака с «Динамо» запланированы на 13-й тур (в Санкт-Петербурге — 24-27 октября) и на 22-й тур (в Москве — 20-22 марта).

«Зенит» является серебряным призёром РПЛ-2024/2025. В минувшем чемпионате санкт-петербургский клуб занял второе место с 66 очками в 30 матчах и отставанием от победившего «Краснодара» в одно очко.