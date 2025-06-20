«Фламенго» — «Челси»: стартовые составы команд на матч клубного чемпионата мира

Сегодня, 20 июня, состоится матч 2-го тура группы D клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Фламенго» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Фламенго»: Росси, П. Лео, Айртон, Уэсли, Данило, Пульгар, Жоржиньо, Жерсон, Арраскаета, Араужо, Плата.

«Челси»: Санчес, Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Палмер, Э. Фернандес, Нету, Делап.

В 1-м туре «синие» победили «Лос-Анджелес» со счётом 2:0. Красно-чёрные обыграли «Эсперанс» (2:0).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Самые большие стадионы мира: