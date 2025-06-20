Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились туры, когда «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в РПЛ сезона-2025/2026

Определились туры, когда «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в РПЛ сезона-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Впервые в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 «Спартак» встретится с «Краснодаром» в 14-м туре, который состоится 31 октября — 3 ноября. Вторая игра пройдёт в 26-м туре (21-23 апреля).

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги первое место занял «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков в 30 турах. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», заработавший 66 очков. Тройку лидеров замкнул московский ЦСКА с 59 очками после 30 туров. Подопечные Деяна Станковича завершили минувший сезон на четвёртой строчке, набрав 57 очков.

Напрямую Российскую Премьер-Лигу покинули «Факел», набравший 18 очков, и «Оренбург» с 19 очками. В переходных встречах сыграли «Ахмат» и «Пари НН».

Материалы по теме
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Эксклюзив
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android