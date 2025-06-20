Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Определились туры, когда «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в РПЛ сезона-2025/2026

Впервые в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 «Спартак» встретится с «Краснодаром» в 14-м туре, который состоится 31 октября — 3 ноября. Вторая игра пройдёт в 26-м туре (21-23 апреля).

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги первое место занял «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков в 30 турах. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», заработавший 66 очков. Тройку лидеров замкнул московский ЦСКА с 59 очками после 30 туров. Подопечные Деяна Станковича завершили минувший сезон на четвёртой строчке, набрав 57 очков.

Напрямую Российскую Премьер-Лигу покинули «Факел», набравший 18 очков, и «Оренбург» с 19 очками. В переходных встречах сыграли «Ахмат» и «Пари НН».

Самые титулованные футбольные клубы России: