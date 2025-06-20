«Ахмат» объявил о переходе Максима Сидорова из «Оренбурга»

Грозненский «Ахмат» официально объявил о переходе защитника Максима Сидорова из «Оренбурга». 27-летний футболист заключил с клубом трёхлетний контракт.

«Защитник Максим Сидоров заключил контракт с «Ахматом» сроком на три года. Футболист прибыл в расположение клуба на сборах в Новогорске, прошёл медицинское обследование. Желаем Максиму удачи и побед!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

За свою карьеру Сидоров успел поиграть за «Кубань», «Долгопрудный» и «Урожай». Летом 2023 года защитник перешёл в «Оренбург», проведя за это время в составе оренбуржцев 52 матча во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.