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«Когда нужно, тогда и прибудет». Медведев — о сроке прибытия Вендела в «Зенит»

«Когда нужно, тогда и прибудет». Медведев — о сроке прибытия Вендела в «Зенит»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об отсутствии полузащитника Вендела в расположении сине-бело-голубых.

– Вендел завершает реабилитацию.

– Есть ли срок, к которому Вендел должен прибыть в расположение «Зенита»?
– Когда нужно, тогда и прибудет, — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Сообщается, что в среду, 18 июня, футболисты санкт-петербургского клуба, не выступавшие за свои сборные, вышли из отпуска и начали подготовку к грядущему сезону. Вендел не прибыл в расположение «Зенита». Ранее бразильский полузащитник уже опаздывал на сборы сине-бело-голубых.

В минувшем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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