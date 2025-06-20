Давид Луис поделился ожиданиями от матча 2-го тура КЧМ «Фламенго» — «Челси»

Бывший защитник «Челси» и «Фламенго» Давид Луис поделился ожиданиями от предстоящего матча этих команд в рамках 2-го тура клубного чемпионата мира. Встреча состоится сегодня, 20 июня. Начало игры — в 21:00 мск.

«Я думаю, это будет отличная игра. «Челси сейчас на подъёме, с новыми идеями, новыми игроками — это новая команда. Когда я находился там, у клуба был другой владелец, и с тех пор многое изменилось. Новый владелец, длительные контракты для молодых игроков, много изменений было сделано, чтобы попытаться вырастить команду за последние несколько лет, и мы видим результаты!

«Фламенго» — это команда, которая выигрывает, и из года в год происходит много изменений. Это неудивительно, поскольку они всегда жаждут большего. Когда вы выигрываете, вы на седьмом небе от счастья, но, когда вы проигрываете, это ад.

Они в очень надёжных руках Филипе Луиса, который был моим отличным товарищем по команде и блестящим тренером, и в его распоряжении сильный состав. Думаю, что этот состав за последние пару лет был лучшим, что мы видели во «Фламенго». Думаю, это будет очень, очень особенный матч», — приводит слова Луиса официальный сайт ФИФА.

Давид Луис играл в составе «Фламенго» с 2021 года по январь 2025 года. Ранее он выступал за такие именитые клубы, как «Бенфика», «Челси», «ПСЖ» и «Арсенал». На его счету 57 встреч за основную сборную Бразилии.