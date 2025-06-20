«Крылья Советов» объявили об уходе двух футболистов в московское «Динамо»

Нападающий Ульви Бабаев и полузащитник Лука Гагнидзе покинули самарские «Крылья Советов» и вернулись в московское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба самарцев. Оба футболиста выступали за команду на правах аренды.

«Благодарим Ульви и Луку за выступление в составе «Крыльев Советов» и желаем успехов в дальнейшем!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба в официальном телеграм-канале «Крыльев Советов».

В завершившемся сезоне на счету Бабаева 18 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Гагнидзе принял участие в восьми встречах. «Крылья» заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 30 турах.