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Расписание всех матчей «Спартака» в сезоне-2025/2026 в РПЛ

Расписание всех матчей «Спартака» в сезоне-2025/2026 в РПЛ
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«Спартак» в телеграм-канале представил расписание всех своих матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

Расписание матчей можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Спартак».

Красно-белые начнут новый сезон РПЛ игрой с махачкалинским «Динамо», которая состоится 18-21 июля.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги первое место занял «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков в 30 турах. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», заработавший 66 очков. Тройку лидеров замкнул московский ЦСКА с 59 очками после 30 туров. Подопечные Деяна Станковича завершили минувший сезон на четвёртой строчке, набрав 57 очков.

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Как появился «Спартак»:

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