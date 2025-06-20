«Локомотив» объявил об уходе двух футболистов

Московский «Локомотив» объявил об уходе 20-летнего голкипера Тимофея Митрова и 24-летнего полузащитника Андрея Никитина.

«Митров согласовал двухлетний контракт с «Шинником». Голкипер, который является воспитанником академии «Локо», прошлый сезон выступал в составе ярославского клуба на правах аренды.

Никитин завершил окончательный переход в «Нефтехимик», где проведёт по меньшей мере один сезон. Ранее полузащитник играл за клуб из Нижнекамска в рамках арендного соглашения.

Желаем Тимофею и Андрею дальнейшего развития и успехов в футбольной карьере», — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

В минувшем сезоне Митров провёл за «Шинник» 14 матчей во всех турнирах, а Никитин принял участие в 17 встречах «Нефтехимика».