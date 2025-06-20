Канчельскис: хотелось бы, чтобы футболисты «Торпедо» не пострадали

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о ситуации в московском «Торпедо». Ранее Следственным департаментом МВД России было возбуждено уголовное дело об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования в отношении директора «Торпедо» Валерия Скородумова и владельца автозаводцев Леонида Соболева.

«Если есть доказательства, то пускай быстро разбираются и всё. У «Торпедо» же есть совет директоров. Думаю, есть те, кто сможет продолжить спонсировать команду. Пусть закон разбирается, но причем тут клуб? С виновным разберитесь, а клуб пусть играет дальше. Если есть доказательства, то за неделю должны всё собрать и решить вопрос. Если опять будут разбираться год-два, то команда пострадает. «Торпедо» — клуб с именем. У них хорошая армия болельщиков. Хотелось бы, чтобы футболисты не пострадали», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.