«Фламенго» — «Челси»: Нету открыл счёт в матче на 13-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура группы D клубного чемпионата мира, в котором встречаются «Фламенго» и «Челси». Игра идёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. На момент выхода новости счёт в матче – 1:0 в пользу лондонского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Челси» Педру Нету.

В 1-м туре «синие» победили «Лос-Анджелес» со счётом 2:0. Красно-чёрные обыграли «Эсперанс» (2:0).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Самые большие стадионы мира: