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«Ювентус» готов заплатить «Манчестер Юнайтед требуемые € 25 млн за Санчо — Жордано

«Ювентус» готов заплатить «Манчестер Юнайтед требуемые € 25 млн за Санчо — Жордано
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Итальянский «Ювентус» заинтересован в приобретении английского вингера Джейдона Санчо. Как сообщает журналист Марко Джордано, туринский клуб готов удовлетворить запрос «красных дьяволов» в размере € 25 млн.

По данным источника, теперь «Ювентусу предстоит достичь соглашения по личным условиям с самим Санчо. Сообщается, что сам игрок хотел бы перейти в «Наполи», который также заинтересован в трансфере игрока.

Минувший сезон Джейдон Санчо провёл в лондонском «Челси» на правах аренды. В 42 матчах за «синих» во всех турнирах на его счету пять голов и 10 результативных передач. Контракт Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2026 года.

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