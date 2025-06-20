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«Ливерпуль» объявил о переходе Флориана Вирца

«Ливерпуль» объявил о переходе Флориана Вирца
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«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Флориана Вирца из леверкузенского «Байера».

«22-летний плеймейкер подписал долгосрочный контракт с «красными» после согласования личных условий и успешного прохождения медицинского обследования», — сказано в заявлении чемпионов Англии.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Ливерпуль» заплатит за трансфер Вирца € 150 млн. Подчёркивалось, что немецкий полузащитник подпишет контракт, рассчитанный до 2030 года.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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