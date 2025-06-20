Расписание всех матчей «Зенита» в сезоне-2025/2026 в РПЛ

Пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале представила расписание всех матчей сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

Расписание матчей можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Зенит».

Санкт-петербургский «Зенит» начнёт новый сезон РПЛ игрой с «Ростовом», которая состоится 18-21 июля.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги первое место занял «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков в 30 турах. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», заработавший 66 очков. Тройку лидеров замкнул московский ЦСКА с 59 очками после 30 туров. Московский «Спартак» завершил минувший сезон на четвёртой строчке, набрав 57 очков.