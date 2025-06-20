«Я долго этого ждал». Вирц поделился эмоциями от перехода в «Ливерпуль»

Новоиспечённый полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц высказался о своём переходе в английский клуб из леверкузенского «Байера».

«Я очень счастлив и горд. Наконец-то это случилось, я долго этого ждал. Это произошло, и я по-настоящему счастлив. Очень рад новому приключению. Происходящее важно для меня, ведь я хотел попробовать что-то совершенно новое, уйти из Бундеслиги и присоединиться к Премьер-лиге.

Посмотрим, как я смогу выступить здесь. Надеюсь, сумею показать себя с лучшей стороны. Я также пообщался с некоторыми игроками, выступавшими здесь. Они сказали, что это идеальный вариант для меня: каждое поле здесь прекрасно, и я буду наслаждаться каждой игрой. С нетерпением жду первого матча», — приводит слова Вирца пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.

Рекорды «Ливерпуля»: