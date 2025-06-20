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«Он понял ошибки». Антонио Конте рассказал о диалоге с президентом «Наполи»

«Он понял ошибки». Антонио Конте рассказал о диалоге с президентом «Наполи»
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал о своём диалоге с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом перед продлением контракта.

«Мы прояснили ситуацию, разговор был фундаментальным. Он понял ошибки или по крайней мере ситуации, которые нужно улучшить. У меня есть контракт, и прояснение ситуации было ключевым моментом. Остальное — слухи», — приводит слова Конте журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Итальянский специалист занял должность главного тренера «Наполи» летом 2024 года. По итогам минувшего сезона Серии А команда Конте выиграла турнир, набрав 82 очка после 38 матчей. На второй строчке с 81 очком расположился «Интер».

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