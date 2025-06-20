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Антони готов на сокращение зарплаты, чтобы уйти из «Манчестер Юнайтед» — Лакхерст

Антони готов на сокращение зарплаты, чтобы уйти из «Манчестер Юнайтед» — Лакхерст
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Бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони готов пойти на существенное понижение зарплаты ради того, чтобы покинуть английский клуб на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Manchester Evening News Сэмюэль Лакхерст.

По данным источника, Антони готов потерять 30% от своей нынешней зарплаты, которая превышает € 9 млн в год. Футболист покинул «МЮ» зимой и отправился в аренду в испанский «Бетис». Ранее сообщалось, что Антони не заинтересован в возвращении в Англию.

По данным СМИ, «Манчестер Юнайтед» не настроен отдавать игрока в ещё одну аренду и хочет добиться полноценного трансфера. Бразилец провёл 17 матчей в чемпионате Испании, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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